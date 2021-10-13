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Хирург Коробков назвал стыд главной причиной нежелания россиян посещать стоматологов
Общество
Хирург Коробков назвал стыд главной причиной нежелания россиян посещать стоматологов
pixabay.com  / 

Многие люди годами терпят зубную боль и дискомфортные ощущения, но при этом до последнего откладывают лечение у стоматологов. Они с трудом соглашаются на элементарную консультацию, а в большинстве случаев и вовсе отказываются от нее. Об этом ФАН рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед Илья Коробков.

«Можно предположить, что главная проблема для большинства таких людей — финансовая. Действительно, лечение зубов является затратным мероприятием. Но чаще нежелание расставаться с деньгами — далеко не единственная и не самая важная причина избегания визита к стоматологу», — пояснил Илья Коробков.

В большинстве случаев пациенты отказываются от лечения из-за страха. В российском обществе до сих пор существует стереотип о невероятной болезненности процедуры. Многие просто не желают терпеть боль и любые неприятные ощущения, поэтому оттягивают визит к врачу. Однако современная анестезия способна свести болевые ощущения к минимуму.

«В действительности же наиболее распространенной причиной откладывания стоматологического лечения является банальный стыд. Люди стесняются, что они слишком запустили ситуацию в полости рта. С советского времени отношение к врачу в обществе было сродни отношению к учителю или воспитателю. Ожидается, что врач будет ругать пациента за плохое состояние его зубов. И это небезосновательный страх, поскольку раньше многие врачи делали некорректные замечания, указывали пациентам на их оплошности», — добавил Илья Коробков.

Из личного архива - Илья Коробков /

Но теперь, заметил врач, ситуация изменилась. Если мы говорим о частных клиниках, то здесь уважительно относятся к пациентам. Никакой нормальный специалист не позволит себе некорректные замечания, тем более насмешки над состоянием зубов, ведь у человека может быть множество причин не заниматься своим здоровьем. Врачи это прекрасно понимают.

«Современные стоматологи ставят своей главной целью помощь пациенту. Опытный врач сталкивался со многими ситуациями и вряд ли его удивят пожелтевшие или полуразвалившиеся зубы. Это для вас проблема ужасна, а он с подобным сталкивается каждый день», — рассказал Илья Коробков.

Терпеть неприятные ощущения и откладывать лечение зубов на потом в корне неправильно, уверен он. Нужно побороть свои комплексы, фобии, найти хорошего квалифицированного специалиста с этичным поведением и обратиться к нему за помощью. Доверие к врачу — важный момент. Если вы на приеме или во время записи по телефону чувствуете, что не доверяете стоматологу, то лучше ищите другого специалиста, обратиться к которому не будет стыдно.

ФАН рассказывал, что ученые из Аризонского университета определили причину позднего роста зубов мудрости. Они отметили, что позже всех зубы мудрости появляются у обладателей сплюснутого лица и коротких челюстей, которые росли довольно медленно.

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