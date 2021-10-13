Экономист Лобода: Для экономического прорыва Украине необходимо 300 млрд долларов

Украине придется балансировать в ближайшие годы, справляясь с растущими выплатами долгов по займам и повышением прозрачности экономики и государственного управления. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Резервы Украины пустеют

Сентябрь продемонстрировал снижение международных резервов Украины до 28,7 млрд долларов. Об этом сообщил глава совета национального банка страны Богдан Данилишин.

По его словам, снижение украинских финансовых запасов составило около 2,9 млрд долларов в течение первого месяца осени. Такие значительные корректировки связаны с уплатой долгов Киева по внешним кредитам.

Федеральное агентство новостей /

«В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно будут осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР», — сообщил финансист.

Упущенные возможности

Как отметил Андрей Лобода, накопленные международные валютные резервы Украины соответствуют уровням 2012-2013 годов. Динамика по этому важному показателю вселяет оптимизм — украинские монетарные власти находятся на правильном пути накопления высоколиквидных активов, к которым можно отнести монетарное золото, иностранную валюту и специальные права заимствования МВФ. При этом за семь лет значительно изменилась структура накоплений. Объем первоклассной иностранной валюты снизился почти вдвое, и почти в два с половиной раза вырос объем ценных бумах в иностранной валюте.

«На макроэкономические показатели снижение накопленных резервов почти на 10% резкого влияние не оказывает, даже в среднесрочной перспективе. Уже в начале осени рынок давал сигналы, что украинские бонды (займы) становятся менее востребованным долговым инструментом среди западных кредиторов. На курс гривны это никоим образом не отражалось. Наоборот, украинская валюта, как и российский рубль, за девять с небольшим месяцев текущего года демонстрирует умеренное укрепление к доллару. Украинская валюта за этот период укрепилась к доллару почти на 9,3%, сегодня доллар на Украине оценивается в 26,36 гривны», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, такие уверенные позиции на валютном рынке гривна получила благодаря серьезной политической поддержке Запада и программе МВФ. Пока радужное настроение банкирам и инвесторам не омрачают серьезные потенциальные риски: эпидемиология, энергетика и надвигающаяся зима, политика.

«Сегодня Украина могла бы достичь небывалых экономических высот, если бы не разворот на Запад, который состоялся еще при президенте Ющенко. Экспортоориентированная экономика страны потеряла почти 40% своего потенциала вместе с российским рынком. Международные резервы Украины в размере 28,7 млрд долларов не так и высоки для такой огромной европейской страны — они в 21 раз ниже российских. Для экономического прорыва и процветания, модернизации экономики Украине нужны инвестиции в размере порядка 300 млрд долларов», — добавил Андрей Лобода.

В этом плане, считает экономист, очень повезло Польше, которая получила безвозмездные дотации от ЕС в размере 100 млрд евро и очень крупные инвестиции американского бизнеса — теперь в Польше успешно работают порядка 1500 компаний с американским капиталом. Украине придется балансировать в ближайшие годы, справляясь с растущими выплатами долгов по займам и повышением прозрачности экономики и государственного управления. На качество жизни и конкурентоспособность страны давят растущие цены на энергоресурсы для бизнеса и населения, а также депопуляция страны.

В августе Международный валютный фонд перевел Украине порядка 2,7 млрд долларов в рамках дополнительной эмиссии специальных прав заимствования или SDR. Организация предоставляла этот транш всем членам МВФ в целях реабилитации экономических систем после негативного влияния COVID-19.