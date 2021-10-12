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Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»

  /   Обновлено: 12 октября 2021 12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
Кадр из фильма «купе номер шесть»

Хельсинки, 12 октября. Картина режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» («Hytti №6»), которая удостоилась Гран-при 74-го Каннского фестиваля, выдвинута на соискание премии «Оскар» от Финляндии, сообщила финская кинопалата.

По сюжету, двое молодых людей в конце девяностых путешествуют на поезде из Москвы в Мурманск. Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсированием ленты занимались Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

«Купе номер 6» сняли при поддержке Минкультуры России, в создании картины также приняли участие Финляндия, Эстония и Германия, пишет «Культуромания». Съемки, в том числе, проходили в Карелии и Петрозаводске весной прошлого года, к ним привлекались местные актеры. Премьера «Купе номер 6» в России состоится 29 октября, в Финляндии — на день позже.

Ранее режиссер Хлоя Чжао назвала хронометраж блокбастера «Вечные». Очередной фильм вселенной Marvel будет длиться два с половиной часа, уступив лишь «Мстителям: Финал» по продолжительности.

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Оскар фильм купе 6
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