Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:32
12:29
Общество
Зеленский надеется подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизовом режиме
12:28
Происшествия
Уфимская целительница выстрелами крапивных пуль в голову «лечила» от коронавируса
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Все новости

Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Global Look Press  /  Sebastien Fremont

Лос-Анджелес, 12 октября. Известный британский актер Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в третьей части блокбастера режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики».

Поиски актера на роль Уорлока велись с августа, продюсеры не торопились с утверждением кандидатуры. Но Уилл Поултер отлично проявил себя на пробах и получил работу, сообщает издание Deadline.

Актер появился на экране в 2007 году, снявшись в фильме «Сын Рэмбо». Первая популярность пришла к Поултеру после комедии «Мы — Миллеры», где его партнерами по съемочной площадке были голливудские звезды первой величины — Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. А после съемок в фантастической франшизе «Бегущий в лабиринте» на актера посыпались предложения от режиссеров.

Ранее американская студия Warner Bros. завершила съемки про сверхбыстрого супергероя Флэша. Главную роль в картине сыграл Эзра Миллер. Фильм выйдет в прокат в ноябре следующего года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
фильм стражи галактики уилл поултер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru