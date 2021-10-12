Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»

Лос-Анджелес, 12 октября. Известный британский актер Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в третьей части блокбастера режиссера Джеймса Ганна «Стражи Галактики».

Поиски актера на роль Уорлока велись с августа, продюсеры не торопились с утверждением кандидатуры. Но Уилл Поултер отлично проявил себя на пробах и получил работу, сообщает издание Deadline.

Актер появился на экране в 2007 году, снявшись в фильме «Сын Рэмбо». Первая популярность пришла к Поултеру после комедии «Мы — Миллеры», где его партнерами по съемочной площадке были голливудские звезды первой величины — Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. А после съемок в фантастической франшизе «Бегущий в лабиринте» на актера посыпались предложения от режиссеров.

Ранее американская студия Warner Bros. завершила съемки про сверхбыстрого супергероя Флэша. Главную роль в картине сыграл Эзра Миллер. Фильм выйдет в прокат в ноябре следующего года.