Магнитная буря началась на Земле в ночь на 12 октября

Москва, 12 октября. Уровень начавшейся минувшей ночью магнитной бури на Земле достиг среднего, заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Изменения в магнитосфере можно наблюдать в виде северных сияний. Чаще всего такие явления происходят вблизи Петербурга и Мурманска, отмечают ученые.

Вспышка на Солнце произошла 9 октября в 09:12 по московскому времени. Чтобы добраться до Земли, ей потребовалось несколько суток. Магнитные бури оказывают влияние на общее самочувствие метеозависимых людей. Тем, кто подвержен сердечно-сосудистым и неврологическим заболеваниям, в такие дни нужно особенно беречь свое здоровье, убежден кардиолог Ян Габинский.