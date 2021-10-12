Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:32
12:29
Общество
Зеленский надеется подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизовом режиме
12:28
Происшествия
Уфимская целительница выстрелами крапивных пуль в голову «лечила» от коронавируса
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Все новости

Магнитная буря началась на Земле в ночь на 12 октября

  /   Обновлено: 12 октября 2021 12:20
Общество
Магнитная буря началась на Земле в ночь на 12 октября
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 12 октября. Уровень начавшейся минувшей ночью магнитной бури на Земле достиг среднего, заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Изменения в магнитосфере можно наблюдать в виде северных сияний. Чаще всего такие явления происходят вблизи Петербурга и Мурманска, отмечают ученые.

Вспышка на Солнце произошла 9 октября в 09:12 по московскому времени. Чтобы добраться до Земли, ей потребовалось несколько суток. Магнитные бури оказывают влияние на общее самочувствие метеозависимых людей. Тем, кто подвержен сердечно-сосудистым и неврологическим заболеваниям, в такие дни нужно особенно беречь свое здоровье, убежден кардиолог Ян Габинский.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Магнитная буря началась на Земле в ночь на 12 октября
космос земля магнитная буря
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru