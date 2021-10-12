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Журналисты сравнили цены на отдых в открытых для россиян странах

  /   Обновлено: 12 октября 2021 12:23
Экономика
Журналисты сравнили цены на отдых в открытых для россиян странах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 12 октября. Россияне в октябре 2021 года могут отправиться на отдых в 50 стран. Журналисты «КП» выяснили, во сколько обойдется отдых на двоих, если поехать в Турцию, Египет, Грузию, Армению или Эстонию.

Как отмечают авторы материала, в Абхазию можно съездить от 25 тысяч рублей. ПЦР-тест для въезда в страну не нужен. Посещать республику можно по внутреннему российскому паспорту. Для поездки в Армению понадобится около 46 тысяч рублей. Сдавать ПЦР для въезда также не требуется.

Отдохнуть в Грузии стоит дороже. Авиабилеты со стыковкой в Стамбуле туда и обратно обойдутся в 30 тысяч рублей, а отель три звезды будет стоить 10 тысяч рублей в неделю. При этом необходимо будет сдать ПЦР-тест до вылета и еще один — на третий день пребывания в стране. При наличии сертификата о прививки ПЦР-тест необязателен.

Поездка в Турцию обойдется в сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Для посещения страны необходимо сдать ПЦР-тест или предоставить сертификат о вакцинации.

Для поездки в Эстонию потребуется около 18 тысяч на авиабилет и от 25 тысяч на проживание в отеле. ПЦР-тест обязателен. Въезд с целью туризма возможет только после полного курса вакцинации. Наличие сертификата освобождает от ПЦР-теста и карантина.

В Болгарию стоит слетать от 55 тысяч рублей. Для посещения страны необходимо получить прививку «Спутником V» или предоставить результаты ПЦР-теста. Поездка в Венгрию обойдется минимум в 67 тысяч рублей. Будапешт признает все российские вакцины, а для непривитых обязателен ПЦР-тест. Отдых в Греции и Египте будет стоить около 72–73 тысяч рублей.

Важно понимать, что правила въезда часто меняются в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Поэтому перед поездкой необходимо проверять информацию об ограничениях.

Международный туризм не прекратился в условиях пандемии и сейчас уже начинает восстанавливаться. Британское агентство Henley & Partners ранее составило рейтинг самых удобных гражданств для беспрепятственного путешествия по миру.

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