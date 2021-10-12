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Еврейский анекдот Норкина про юриста рассмешил телеведущего Трушкина
Политика
Еврейский анекдот Норкина про юриста рассмешил телеведущего Трушкина
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 12 октября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил своего коллегу Ивана Трушкина анекдотом про еврейского юриста в эфире телеканала НТВ.

Журналист традиционно заканчивает выпуски передачи «Место встречи» шутками, которые соответствуют теме эфира. На этот раз Андрей Норкин решил рассказать очередной еврейский анекдот.

- Господин Рабинович, вы же опытный юрист, вы же можете объяснить, как можно и как нельзя?

- Да, я очень опытный юрист, который может объяснить, как можно и как нельзя.

После шутки своего коллеги ведущий Иван Трушкин рассмеялся до слез.

Однако это не единственная шутка, которая рассмешила участников передачи за последнее время. Андрей Норкин 8 октября рассказал еще одну шутку, посвященную трендам на покупку «умного дома».

«Вот все говорят: «Умный дом, умный дом». У меня знакомый купил квартиру в таком доме. Так и шо ви думаете? Пока он был на работе, квартира переехала в Израиль», — пошутил телеведущий.

Как стало известно ранее, Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про мэра столицы Украины Виталия Кличко и метро. Стоит отметить, что киевского градоначальника недавно не пустили в аэропорт встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, передает НСН.

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норкин место встречи анекдот
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