Лавров ожидает реакции талибов на приглашение участвовать в «московском формате» по Афганистану

Москва, 12 октября. Российская сторона ожидает реакции от движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на приглашение участвовать во встрече «московского формата», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, сейчас идет подготовка к переговорам по Афганистану.

«Встреча «московского формата» назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов», — отметил министр.

Соответствующей информацией Лавров поделился в интервью журналистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.