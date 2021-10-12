Ким Чен Ын: укрепление обороноспособности КНДР не направлено против США и Южной Кореи

Пхеньян, 12 октября. Северная Корея наращивает военную мощь исключительно для самозащиты, поэтому Пхеньян не намерен использовать ее против других стран. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, Северная Корея выступает против использования силы для урегулирования противоречий между государствами. При этом укрепление обороноспособности КНДР направлено на защиту республики от внешних угроз.

«Наша главная цель направлена против войны самой по себе, а не против Южной Кореи или США, какой-либо другой страны или сил», — сказал Ким Чен Ын в ходе выступления на открытии выставки «Самооборона-2021».

Ранее США разрешили Южной Корее разрабатывать и применять ракеты с дальностью действия свыше 800 километров. Кроме того, Вашингтон пообещал принять меры для укрепления обороноспособности Южной Кореи, передает INFOX.

Позднее стало известно, что Северная Корея провела успешный испытательный запуск новой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель на расстоянии 1,5 тысячи километров. В Пхеньяне подчеркнули, что новая ракета является средством обеспечения безопасности государства и сдерживающим фактором для враждебных сил. Однако многие эксперты полагают, что новая северокорейская ракета может угрожать США.