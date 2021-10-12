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Эксперты Роскачества назвали лучшие мобильные приложения для заказа продуктов с доставкой

  /   Обновлено: 12 октября 2021 12:05
Технологии
Эксперты Роскачества назвали лучшие мобильные приложения для заказа продуктов с доставкой
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Москва, 12 октября. Специалисты Роскачества оценили приложения, которые позволяют заказать продукты на дом с доставкой. Эксперты оценили функциональность и удобство подобных сервисов.

Роскачество отдельно оценивало приложения для iOS и Android, уточнили в пресс-службе некоммерческой организации. В сумме специалисты исследовали по 14 программ для каждой операционной системы.

«Что касается критериев безопасности, большинство приложений показали высокие результаты, все передают персональные данные в зашифрованном виде», — отметили эксперты.

В топ-5 приложений для заказа продуктов с доставкой на Android попали «ВкусВилл», Ozon Express, «Перекресток Впрок», «СберМаркет» и просто «Перекресток». Эти же приложения оказались в первой пятерке для iOS, однако «Перекресток» и «Перекресток Впрок» заняли третье и четвертое места соответственно, а «СберМаркет» попал на пятую строчку.

При оценке приложений специалисты Роскачества старались вести себя как рядовые пользователи, пишет «Вечерняя Москва». Эксперты оценивали удобство поиска, разнообразие методов оплаты и комфортность использования для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Роскачество объявило о планах проверить продаваемые в России наггетсы. Эксперты сомневаются в качестве этого продукта, поскольку стандарты его производства не регламентированы.

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роскачество приложения доставка продуктов
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