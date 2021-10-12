Иностранные инвестиции в Россию приближаются к рекордным показателям

Москва, 12 октября. Российские компании получили порядка 130 миллионов долларов вложений за первую неделю октября. Этот объем стал максимальным с конца марта. Наибольший интерес для инвесторов представляет нефтегазовый сектор, сообщает РИА Новости.

Угрозы, создаваемые на китайском и американском рынке, спровоцировали отток капитала. Крупный застройщик в КНР Evergrande находится на грани банкротства. Федеральная резервная система (ФРС) США готовится вводить более жесткую монетарную политику. В связи с внешними турбуленциями российская экономика стала более привлекательной для инвестиций.

Рост цен на энергоносители ускорил повышение стоимости ценных бумаг российских компаний. Эксперты ожидают роста доходности крупных российских компаний-экспортеров. Инвесторы высоко оценивают макроэкономические показатели в РФ. Ситуацию прокомментировал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

«В результате в структуре оборота на Московской бирже доля нерезидентов в сентябре — 47,6 процента. В январе было 47», — заявил он.

Bloomberg ранее назвал Россию самым востребованным рынком для инвестиций. Аналитики международного издания подтвердили, что энергокризис сыграл на руку РФ. Рост доходов экспортеров успешно привлекает иностранные вложения.