Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:32
12:29
Общество
Зеленский надеется подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизовом режиме
12:28
Происшествия
Уфимская целительница выстрелами крапивных пуль в голову «лечила» от коронавируса
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Все новости

Иностранные инвестиции в Россию приближаются к рекордным показателям

  /   Обновлено: 12 октября 2021 12:00
Экономика
Иностранные инвестиции в Россию приближаются к рекордным показателям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 октября. Российские компании получили порядка 130 миллионов долларов вложений за первую неделю октября. Этот объем стал максимальным с конца марта. Наибольший интерес для инвесторов представляет нефтегазовый сектор, сообщает РИА Новости.

Угрозы, создаваемые на китайском и американском рынке, спровоцировали отток капитала. Крупный застройщик в КНР Evergrande находится на грани банкротства. Федеральная резервная система (ФРС) США готовится вводить более жесткую монетарную политику. В связи с внешними турбуленциями российская экономика стала более привлекательной для инвестиций.

Рост цен на энергоносители ускорил повышение стоимости ценных бумаг российских компаний. Эксперты ожидают роста доходности крупных российских компаний-экспортеров. Инвесторы высоко оценивают макроэкономические показатели в РФ. Ситуацию прокомментировал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

«В результате в структуре оборота на Московской бирже доля нерезидентов в сентябре — 47,6 процента. В январе было 47», — заявил он.

Bloomberg ранее назвал Россию самым востребованным рынком для инвестиций. Аналитики международного издания подтвердили, что энергокризис сыграл на руку РФ. Рост доходов экспортеров успешно привлекает иностранные вложения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Иностранные инвестиции в Россию приближаются к рекордным показателям
финансы инвестиции ценные бумаги фондовый рынок иностранный капитал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru