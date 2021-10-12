Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:32
12:29
Общество
Зеленский надеется подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизовом режиме
12:28
Происшествия
Уфимская целительница выстрелами крапивных пуль в голову «лечила» от коронавируса
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Все новости

Володин допустил частичный переход депутатов Госдумы VIII созыва на удаленную работу

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:57
Политика
Володин допустил частичный переход депутатов Госдумы VIII созыва на удаленную работу
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 12 октября. Депутатский состав Государственной думы VIII созыва привит на 70%, однако этого мало. Не исключено, что политики частично перейдут на удаленную работу, заявил Вячеслав Володин, выдвинутый на пост спикера Госдумы.

По словам парламентария, в законодательном органе будут усилены меры санитарной безопасности.

«Должны быть введены ограничения и на посещение здания Госдумы, и на работу предприятий питания. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась», — подчеркнул Володин.

Стоит отметить, что ограничения обусловлены распространением коронавируса нового типа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин допустил частичный переход депутатов Госдумы VIII созыва на удаленную работу
госдума володин парламент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru