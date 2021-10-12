Володин допустил частичный переход депутатов Госдумы VIII созыва на удаленную работу

Москва, 12 октября. Депутатский состав Государственной думы VIII созыва привит на 70%, однако этого мало. Не исключено, что политики частично перейдут на удаленную работу, заявил Вячеслав Володин, выдвинутый на пост спикера Госдумы.

По словам парламентария, в законодательном органе будут усилены меры санитарной безопасности.

«Должны быть введены ограничения и на посещение здания Госдумы, и на работу предприятий питания. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась», — подчеркнул Володин.

Стоит отметить, что ограничения обусловлены распространением коронавируса нового типа.