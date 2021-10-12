Подлодку «Магадан» с ракетами «Калибр» приняли в состав ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 12 октября. Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» вошла в боевой состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новой субмарине состоялась на петербургском судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

«Магадан» является третье по счету подводной лодкой проекта 636.3, которую построили для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. Первая субмарина «Петропавловск-Камчатский» вошла в состав ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подлодка «Волхов» стала второй в серии и передана флоту в октябре 2020 года.

«Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение — мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль — подводную лодку «Магадан». Это уже третья подводная лодка, построенная на «Адмиралтейских вервях» для Тихоокеанского флота», — сказал в ходе церемонии врио начальника главного штаба ВМФ РФ Михаил Неупокоев.

К 2024 году Военно-морской флот России получит всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота.

Ранее стало известно, что четвертая подлодка проекта 636.3 для ТОФ будет спущена на воду до конца 2021 года. К настоящему моменту специалисты завершили стыковку корпуса субмарины и приступили к затяжке магистрального кабеля.