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Продюсер Лисица предложил российским артистам платить ВСУ ради гастролей по Украине
Общество
Продюсер Лисица предложил российским артистам платить ВСУ ради гастролей по Украине
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 12 октября. Российские артисты могли бы беспрепятственно давать концерты на Украине, если бы сделали отчисление армии страны, то есть, ВСУ. С такой инициативой выступил украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица.

Другой деятель украинского шоу-бизнеса, продюсер Игорь Кондратюк создал петицию о полном запрете на концерты артистов из России на Украине. Лисица прокомментировал предложение коллеги в эфире ток-шоу «Сегодня» на канале «Украина-24».

«У меня своя позиция по этому поводу. Она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию», — отметил продюсер.

Он полагает, что среди российских артистов найдется мало желающих воспользоваться этой возможностью ради гастролей по Украине. Гораздо сложнее Лисица считает ситуацию с украинскими артистами, которые едут за заработками в Россию. По мнению продюсера, эти знаменитости тоже могли бы платить налог Вооруженным силам Украины за выступления перед российскими зрителями.

«Если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300–500 долларов он отдает украинской армии»,— подытожил Лисица.

Многим российским артистам запрещен въезд на Украину из-за концертов в Крыму. Певица Анжелика Варум признавалась, что не выступает на полуострове, так как боится оказаться в черном списке.

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украина продюсер артисты
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