Продюсер Лисица предложил российским артистам платить ВСУ ради гастролей по Украине

Киев, 12 октября. Российские артисты могли бы беспрепятственно давать концерты на Украине, если бы сделали отчисление армии страны, то есть, ВСУ. С такой инициативой выступил украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица.

Другой деятель украинского шоу-бизнеса, продюсер Игорь Кондратюк создал петицию о полном запрете на концерты артистов из России на Украине. Лисица прокомментировал предложение коллеги в эфире ток-шоу «Сегодня» на канале «Украина-24».

«У меня своя позиция по этому поводу. Она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию», — отметил продюсер.

Он полагает, что среди российских артистов найдется мало желающих воспользоваться этой возможностью ради гастролей по Украине. Гораздо сложнее Лисица считает ситуацию с украинскими артистами, которые едут за заработками в Россию. По мнению продюсера, эти знаменитости тоже могли бы платить налог Вооруженным силам Украины за выступления перед российскими зрителями.

«Если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300–500 долларов он отдает украинской армии»,— подытожил Лисица.

Многим российским артистам запрещен въезд на Украину из-за концертов в Крыму. Певица Анжелика Варум признавалась, что не выступает на полуострове, так как боится оказаться в черном списке.