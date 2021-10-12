Москва, Петербург и Сочи возглавили список самых популярных туристических направлений в ноябре

Москва, 12 октября. Аналитики выяснили, куда россияне хотят улететь с 4 по 7 ноября. Результаты исследования представили специалисты сервиса «Туту.ру».

Около 88% всех бронирований на эти дни приходится на внутрироссийские направления. Еще 12% — на зарубежные. Средний чек за перелет по стране в одну сторону за год уменьшился на 8%, до 6,3 тысячи рублей. За границу — на 21%, до 12,1 тысячи рублей.

Москва, Петербург и Сочи лидируют среди городов, куда россияне хотели бы отправиться с 4 по 7 ноября. Что касается самых популярных зарубежных направлений, среди них оказались Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан, рассказали аналитики «Туту.ру».

Во многих российских регионах процветает внутренний туризм. Например, в Московской области с начала года около полумиллиона путешественников посетили Серпухов. В 2021 году этот город отметил 685-летие. Чаще всего туристы посещают Серпуховский историко-художественный музей, Высоцкий мужской монастырь и другие места, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Тем, кто хочет попутешествовать осенью по России, специалисты рекомендуют обратить внимание на Сочи и Адыгею.