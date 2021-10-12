Собчак с Верником получили за выступление на корпоративе перед смертельной аварией 8 млн рублей

Москва, 12 октября. Телеведущая Ксения Собчак и актер Игорь Верник провели корпоратив в Красной Поляне перед тем, как звезда телевидения попала в ДТП, в котором погибла девушка. Организаторам приглашение знаменитостей обошлось в 8 миллионов рублей.

Крупный застройщик решил отпраздновать сдачу дома вечеринкой. В качестве ведущих пригласили звезд первой величины — Собчак и Верника.

«Выступление Ксении и Игоря Верника обошлось в сумму восемь миллионов рублей. Но их в Сочи привозили не мы, а агентство из Москвы», — сообщил один из организаторов концертов звезд в Сочи в интервью kp.ru.

После праздника Собчак поспешила отправиться домой. Знаменитость села на пассажирское сидение автомобиля и поехала в аэропорт в Адлер. На трассе ее иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. В итоге один человек погиб. Практически сразу после смертельной аварии Собчак пересела в другое авто и поехала в аэропорт.

В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» было показано медицинское заключение Собчак после консультации с врачом. У «блондинки в шоколаде» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.