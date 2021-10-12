Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:31
12:29
Общество
Зеленский надеется подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизовом режиме
12:28
Происшествия
Уфимская целительница выстрелами крапивных пуль в голову «лечила» от коронавируса
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
Все новости

Собчак с Верником получили за выступление на корпоративе перед смертельной аварией 8 млн рублей
Шоу-бизнес
Собчак с Верником получили за выступление на корпоративе перед смертельной аварией 8 млн рублей
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 12 октября. Телеведущая Ксения Собчак и актер Игорь Верник провели корпоратив в Красной Поляне перед тем, как звезда телевидения попала в ДТП, в котором погибла девушка. Организаторам приглашение знаменитостей обошлось в 8 миллионов рублей.

Крупный застройщик решил отпраздновать сдачу дома вечеринкой. В качестве ведущих пригласили звезд первой величины — Собчак и Верника.

«Выступление Ксении и Игоря Верника обошлось в сумму восемь миллионов рублей. Но их в Сочи привозили не мы, а агентство из Москвы», — сообщил один из организаторов концертов звезд в Сочи в интервью kp.ru.

После праздника Собчак поспешила отправиться домой. Знаменитость села на пассажирское сидение автомобиля и поехала в аэропорт в Адлер. На трассе ее иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. В итоге один человек погиб. Практически сразу после смертельной аварии Собчак пересела в другое авто и поехала в аэропорт.

В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» было показано медицинское заключение Собчак после консультации с врачом. У «блондинки в шоколаде» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Собчак с Верником получили за выступление на корпоративе перед смертельной аварией 8 млн рублей
собчак деньги гонорар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru