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Словенские фанаты атаковали российских болельщиков после матча в Мариборе

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:41
Происшествия
Словенские фанаты атаковали российских болельщиков после матча в Мариборе
Невские Новости  /  Анна Карпова

Марибор, 12 октября. Российские болельщики подверглись нападению фанатов сборной Словении в Мариборе. В результате атаки россияне провели много времени в местном медицинском центре.

Причиной нападения стала победа Сборной России в матче отбора на ЧМ-2022. Она обыграла национальную команду Словении со счетом 2:1.

Фанаты проигравшей команды очень болезненно восприняли поражение и напали на болельщиков из России. Они атаковали их со спины, в результате чего потерпевшие получили тяжелые травмы. Один из пострадавших получил переломы.Победа над Словенией (2:1) дала возможность Сборной России вырваться вперед и занять первое место в турнирной таблице группы H.

Футбольные фанаты ранее избили депутата горсовета Михаила Наконечного после матча в Киеве. Потерпевший обратился в полицию.

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футбол чемпионат сборная
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