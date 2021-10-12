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Ливийцы опубликовали фото жестокого обращения силовиков к мигрантам в Триполи
Весь мир
Ливийцы опубликовали фото жестокого обращения силовиков к мигрантам в Триполи
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Триполи, 12 октября. Жители Ливии делятся жуткими фотографиями в социальных сетях, на которых запечатлено жестокое обращение полиции в отношении африканских беженцев.

По словам очевидцев, сотрудники службы безопасности в Триполи продолжают поиски сбежавших мигрантов из центра содержания под стражей в районе Гут аш-Шааль. Сотни человек устроили побег 8 октября и скрылись в неизвестном направлении.

Охранники попытались остановить их, начав стрельбу. По официальным данным, шесть человек погибли и 24 получили ранения. Свидетели считают, что их количество в несколько раз больше.

«Есть люди, которых поймали контрабандисты и сожгли заживо, а ливийская полиция прячет трупы…», — заявил один из пользователей Twitter.

Центры содержания мигрантов под стражей на западе Ливии пользуются дурной славой. Люди, попавшие туда, постоянно подвергаются пыткам, избиениям и изнасилованиям. Специалисты ООН неоднократно фиксировали случаи преступления против человечности в этих местах.

Международные правозащитные организации требуют от переходного Правительства национального единства закрыть их. Представители Минюста и МВД не спешат прекращать деятельность исправительных учреждений.

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мигранты ливия полиция фото
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