Ливийцы опубликовали фото жестокого обращения силовиков к мигрантам в Триполи

Триполи, 12 октября. Жители Ливии делятся жуткими фотографиями в социальных сетях, на которых запечатлено жестокое обращение полиции в отношении африканских беженцев.

По словам очевидцев, сотрудники службы безопасности в Триполи продолжают поиски сбежавших мигрантов из центра содержания под стражей в районе Гут аш-Шааль. Сотни человек устроили побег 8 октября и скрылись в неизвестном направлении.

Охранники попытались остановить их, начав стрельбу. По официальным данным, шесть человек погибли и 24 получили ранения. Свидетели считают, что их количество в несколько раз больше.

ALERT FROM LIBYA

The situation is getting worse than we are saying ,Because black refuges are been srown away in dumpsters and there are people been held by smugglers and burned alive also the libyan police are hiding dead body's behind police trucks we call up on the world.. pic.twitter.com/B1M7Zq25W1