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Политик Вострецов: Нужно пожизненно лишать водительских прав мажоров-нарушителей
Общество
Политик Вострецов: Нужно пожизненно лишать водительских прав мажоров-нарушителей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Ужесточать наказание за езду в нетрезвом виде следует в первую очередь для медийных персон. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы VII созыва и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник оценил инициативу в правительстве проработать возможность пожизненного лишения водительских прав людей, повторно оказавшихся за рулем пьяными.

«Давайте начнем с начальников, а с не простых людей. Для лиц, занимающих высокие государственные посты, медийных личностей должна быть более жесткая ответственность — например, пожизненное лишение прав. Ребята, вы уже не внизу: можете себе и такси позволить, и услугу «Трезвый водитель». Да и вообще — собственного водителя. Это как в случае с [актером Михаилом] Ефремовым. Он не только нарушитель, так еще и негодяй, жлоб!» — заявил политик.

Сергей Вострецов обратил внимание на другое крайне важное обстоятельство.

«У нас проблемы-то с кем? С мажорами! Надо думать, что делать с такими товарищами. Они больше нарушители скоростного режима, по движению на светофоре. Есть 10-15 злостных нарушений — вот тогда лишать прав пожизненно!» — отметил собеседник ФАН.

Он добавил, что усердствовать с закручиванием гаек следует в тех случаях, когда это действительно оправдано.

«За рулем пить нельзя — однозначно. Однако не следует забывать — бывают разные жизненные обстоятельства. Застолье в деревне, например, у кого-то сердце прихватило. Нужно срочно в больницу отвезти человека. Не нужно слишком жестких мер. Надо смотреть мировую практику — как в других государствах. Если будут приличные штрафы, то это будет хорошо», — подытожил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф».

Ранее автоэксперт Александр Холодов рассказал о назревших изменениях в ПДД с 1 октября этого года. По его словам, предложения Минтранса регулируют также и пользование электросамокатами.

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