Госдума восьмого созыва проголосовала за постановление об увеличении количества комитетов

Москва, 12 октября. Депутаты Государственной думы восьмого созыва на своем первом заседании проголосовали за принятие постановления об изменениях работы нижней палаты парламента.

По словам руководителя временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Александра Жукова, для регламента парламента подготовили масштабные поправки, которые включают в себя, в частности, увеличение количества комитетов.

«Я думаю, что вы знаете, что предполагается создать 32 комитета. Комитеты меняются не только по количеству, но и по названию. За названиями следует и предмет работы, которым будет заниматься комитет», — заявил политик на заседании.

Как стало известно ранее, депутат Валентина Терешкова может возглавить комиссию Госдумы по этике. Об этом сообщил врио заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.