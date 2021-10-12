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19FortyFive: конфликт Белоруссии и стран НАТО грозит России и США серьезными последствиями

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:30
Армия
19FortyFive: конфликт Белоруссии и стран НАТО грозит России и США серьезными последствиями
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Вашингтон, 12 октября. Ухудшение отношений между Белоруссией и некоторыми членами НАТО грозит началом крупного вооруженного конфликта, считают американские аналитики.

Тайваньский пролив в настоящий момент является одним из самых напряженных мест на карте, к которому приковано внимание мирового сообщества, так как именно в этой точке может вспыхнуть новая глобальная война, отметил военный эксперт из США Тед Гален Карпентер, эксклюзивный перевод статьи которого для 19FortyFive представляет Федеральное агентство новостей. Тем не менее в мире существует и еще одна точка напряжения, которая вызывает не меньшее беспокойство, подчеркнул он.

Речь идет о главном российском союзнике — Республике Беларусь, отношения которой с соседними Литвой и Польшей, состоящими в НАТО, сильно ухудшились в последнее время, отметил журналист. По его словам, обстановка на границах государств сильно накалилась, особенно на фоне недавнего инцидента, в ходе которого, как утверждают в Варшаве, белорусские пограничники открыли огонь по польским военнослужащим, задействованным в патрулировании рубежей страны. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, ввиду чего польские власти предположили, что пограничники из Белоруссии могли стрелять холостыми патронами для привлечения внимания. Тем не менее, уверен Карпентер, обеим сторонам надо сесть и обсудить случившееся для деэскалации ситуации в регионе.

Сильное ухудшение отношений между Минском и государствами из состава Североатлантического альянса произошло после прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, итоги которых не устроили страны Запада, подчеркнул аналитик. Он напомнил, что Евросоюзом после этого были введены антибелорусские санкции, на что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ответил обвинениями в сторону НАТО в наращивании сил вблизи границ государства, а также в поддержке антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году.

Белорусский лидер закрыл границы с Польшей и Литвой, проведя военные учения на рубежах страны, отметил автор материала. После того как Россия выразила готовность поддержать союзника в военном плане при необходимости в соответствии с договором о коллективной безопасности, прошли еще одни крупные маневры, в которых участвовали войска РФ и Белоруссии. В этот момент отношения между Москвой и Западом упали до исторического минимума, считает журналист.

Наращивание сил на границах Республики Беларусь и стран НАТО обеими сторонами вызывает серьезную тревогу, считает эксперт. Он напомнил, что Белоруссия является союзником России, а Литва и Польша входят в состав Альянса, пятый пункт регламента которого подразумевает незамедлительную военную помощь любому члену блока, подвергшемуся внешней агрессии. Возможный конфликт в регионе грозит серьезными последствиями для Москвы и Вашингтона, ввиду чего американскому лидеру Джо Байдену стоит провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы постараться убедить его оказать влияние на Лукашенко, считает Карпентер. Кроме того, президент США должен надавить на европейских партнеров и объяснить им, что пятый пункт регламента НАТО не дает право участникам блока устраивать безрассудные военные провокации, подчеркнул эксперт. Он добавил, что Варшава должна понять деструктивный и бессмысленный характер милитаризации вблизи белорусских рубежей.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Польша сильно нервничает из-за укрепления обороноспособности Калининградской области. Он напомнил, что Москва недавно перебросила в регион партию модернизированных танков Т-72Б3М, что сильно не понравилось Варшаве.

Кроме того, в Белоруссии дали официальный комментарий об инциденте, произошедшем на границе с Польшей, передает RT. По словам представителя Госпогранкомитета Республики Беларусь Антона Бычковского, пограничники не использовали огнестрельное вооружение, как утверждают в Варшаве.

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россия сша белоруссия польша нато литва карпентер 19FortyFive
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