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Жириновский предупредил о «страшной болезни» у 23 депутатов Госдумы VIII созыва
Политика
Жириновский предупредил о «страшной болезни» у 23 депутатов Госдумы VIII созыва
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 12 октября. Несколько депутатов Государственной думы VIII созыва страдают «страшной болезнью». Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Глава либерал-демократов выступил на первом заседании нового состава нижней палаты парламента. Он обратил внимание, что на встрече нет 23 депутатов.

«Вот смотрите, 23 отсутствуют. Вы думаете, они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!» — заявил Владимир Жириновский, имея в виду коронавирусную инфекцию.

Лидер ЛДПР четко придерживается всех ограничений, связанных с пандемией. Он следит за соблюдением социальной дистанции на работе.

Первое заседание Госдумы VIII созыва проходит 12 октября. Депутатам предстоит обсудить организационные вопросы и провести открытое голосование, по итогам которого будет выбран новый председатель нижней палаты парламента.

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