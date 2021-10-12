Сенатор Пушков поддержал статью Медведева о бессмысленности переговоров с Киевом

Москва, 12 октября. Украинская сторона утратила свой переговорный потенциал, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября обнародовал статью об отношениях Москвы и Киева. Политик объяснил, почему сейчас с украинским руководством бессмысленно вести переговоры.

«Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения», — отметил Алексей Пушков, комментируя материал Медведева.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и обострения ситуации в Донбассе. После этого западные страны и Украина развязали антироссийскую политическую кампанию.

Как стало известно ранее, Пушков указал на дефицит самодостаточности на Украине. По его словам, это обусловлено историческими особенностями страны. Сенатор также ответил на заявление Киева о «наглой» внешней политике, пишет НСН.