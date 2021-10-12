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Израиль назначил Давида Говрина послом в Марокко
Весь мир
Израиль назначил Давида Говрина послом в Марокко
twitter.com  /  Dr. David Govrin

Рабат, 12 октября. Израиль официально назначил Давида Говрина послом в Марокко. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах еврейского государства в королевстве.

В личном Twitter-аккаунте дипломат поблагодарил коллег из министерства иностранных дел за оказанное доверие.

«Я признателен всем партнерам в Марокко и за рубежом за их усилия по установлению мира и безопасности. Мы продолжим нашу работу по развитию совместных отношений на благо двух братских стран», — написал он.

Давид Говрин прибыл в Марокко в качестве временного поверенного в делах Израиля в начале года после восстановления дипломатических отношений между Рабатом и Тель-Авивом. В рамках сближения стороны планируют развивать партнерство в различных областях, включая торговлю, туризм и технологии.

Жители королевства негативно отнеслись к идее налаживания связи с еврейским государством. Они запустили в соцсетях кампанию, призывающую выгнать из страны представителя Израиля. На протяжении последних нескольких дней граждане выкладывали посты в Facebook и Twitter с хештегом «#اطردوا_ممثل_الكيان_المحتل» (изгоним представителя оккупирующего образования).

Рабат и Тель-Авив возобновили дипломатические отношения 10 декабря 2020 года после 10-летнего перерыва. Мероприятие прошло в рамках сделки между странами, включая США.

Американский экс-президент Дональд Трамп и его коллега Биньямин Нетаньяху признали суверенитет королевства над спорными территориями Западной Сахары. Стороны также договорились о взаимном открытии консульств и Бюро по связям в столицах трех государств.

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