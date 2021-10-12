Израиль назначил Давида Говрина послом в Марокко

Рабат, 12 октября. Израиль официально назначил Давида Говрина послом в Марокко. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах еврейского государства в королевстве.

В личном Twitter-аккаунте дипломат поблагодарил коллег из министерства иностранных дел за оказанное доверие.

«Я признателен всем партнерам в Марокко и за рубежом за их усилия по установлению мира и безопасности. Мы продолжим нашу работу по развитию совместных отношений на благо двух братских стран», — написал он.

اتشرف ان اشارك متابعي واصدقائي من جميع انحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة اسرائيل بالمغرب. اشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لارساء السلم والسلام. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) October 10, 2021

Давид Говрин прибыл в Марокко в качестве временного поверенного в делах Израиля в начале года после восстановления дипломатических отношений между Рабатом и Тель-Авивом. В рамках сближения стороны планируют развивать партнерство в различных областях, включая торговлю, туризм и технологии.

Жители королевства негативно отнеслись к идее налаживания связи с еврейским государством. Они запустили в соцсетях кампанию, призывающую выгнать из страны представителя Израиля. На протяжении последних нескольких дней граждане выкладывали посты в Facebook и Twitter с хештегом «#اطردوا_ممثل_الكيان_المحتل» (изгоним представителя оккупирующего образования).

Рабат и Тель-Авив возобновили дипломатические отношения 10 декабря 2020 года после 10-летнего перерыва. Мероприятие прошло в рамках сделки между странами, включая США.

Американский экс-президент Дональд Трамп и его коллега Биньямин Нетаньяху признали суверенитет королевства над спорными территориями Западной Сахары. Стороны также договорились о взаимном открытии консульств и Бюро по связям в столицах трех государств.