Мэр Пензы Лузгин уходит в отставку

Пенза, 12 октября. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объявил об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах ухода пока ничего не сообщается.

«Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — сказано в сообщении городской администрации.

Андрей Лузгин родился в 1981 году. В 2015-м он стал министром инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области. Главой администрации Пензы начал работать в октябре 2019 года.

Недавно стало известно об отставке мэра Судака Игоря Степикова. Он тоже решил покинуть пост по собственному желанию. Вопрос его увольнения рассмотрели 11 октября.