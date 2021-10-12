Береговая охрана Ливии перехватила 177 мигрантов в Средиземном море

Триполи, 12 октября. Береговая охрана Ливии перехватила 177 мигрантов. Вместе с ними на двух катерах на военно-морскую базу в столицу доставили 15 тел погибших, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. В организации отметили, что арестованные нелегалы оправились в опасный путь накануне вечером из городов Зувара и Аль-Хомс.

Tragic loss of life



Bodies of 15 persons recovered as 2 boats arrived at Tripoli Naval Base this evening. 177 survivors were provided aid, some in need of urgent medical help by UNHCR and partner, @RESCUEorg



The passengers had set off from Zwara and Alkhoms the night before. pic.twitter.com/A0GYHypYKb — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) October 11, 2021

Обстоятельства гибели 15 мигрантов не сообщаются. Не исключено, что сотрудники береговой охраны могли их застрелить на борту катеров уже после окончания операции.

В 2021 году количество попыток пересечь Средиземное море, чтобы добраться из Северной Африки до европейских берегов, возросло. За девять месяцев ливийские силовики перехватили более 23 тысяч беженцев.

Ливия остается главной страной транзита для африканцев, желающих оказаться в Европе. Мигранты в западном регионе сталкиваются с произвольными задержаниями и жестоким обращением. За последнюю неделю власти арестовали более пяти тысяч человек.

В пятницу, 8 октября, охранники убили по меньшей мере шесть нелегалов в центре содержания под стражей. К хаосу привела сильная переполненность в учреждении.

На днях глава МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш на встрече с послом Нидерландов Ларсом Туммерсем обсудила эту проблему. Она призвала к международным усилиям по устранению причин миграции в странах Африки.

Ранее министр внутренних дел ПНЕ Халед Мазен обратился к гуманитарным организациям с просьбой помочь Триполи в депортации нелегалов.