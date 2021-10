Береговая охрана Ливии перехватила 177 мигрантов в Средиземном море

Триполи, 12 октября. Береговая охрана Ливии перехватила 177 мигрантов. Вместе с ними на двух катерах на военно-морскую базу в столицу доставили 15 тел погибших, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. В организации отметили, что арестованные нелегалы оправились в опасный путь накануне вечером из городов Зувара и Аль-Хомс.

Tragic loss of life



Bodies of 15 persons recovered as 2 boats arrived at Tripoli Naval Base this evening. 177 survivors were provided aid, some in need of urgent medical help by UNHCR and partner, @RESCUEorg



The passengers had set off from Zwara and Alkhoms the night before. pic.twitter.com/A0GYHypYKb