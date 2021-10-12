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Политолог Межевич прокомментировал реакцию европейских правозащитников на протесты в Италии
Политика
Политолог Межевич прокомментировал реакцию европейских правозащитников на протесты в Италии
ТАСС  /  LaPresse via ZUMA Press

Стремление западной цивилизации к саморазрушению — это право европейцев, но они не могут лезть с советами в Белоруссию и Россию. Об этом ФАН рассказал политолог Николай Межевич, комментируя жесткое подавление протестов в Италии.

Ранее стало известно, что около десяти тысяч демонстрантов вышли в центр Рима, пять тысяч прошли по улицам Милана, протестуя против обязательного введения паспортов Green Pass с информацией, вакцинирован ли человек от COVID-19. Против итальянцев применили водометы, дубинки и резиновые пули. Несмотря на жесткую форму подавления акции, правозащитные организации не потребовали разбирательств применения насилия против мирных протестующих.

Директор Центра белорусских исследований Института Европы Николай Межевич заявил, что самые простые нормы и правила для ЕС и США перестали быть едиными: все зависит от того, к кому их применяют.

«Принцип морали на Западе выражается фразой: «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца». Двойные стандарты США и Евросоюза для всех давно стали привычными. С тем же успехом, к примеру, в Канаде либеральная общественность может спокойно рассуждать, насколько естественен инструмент присвоения статуса «иноагент» на местном уровне, и с пеной у рта кричать о «нарушении свободы слова», узнав, что то же самое произошло в России. Для Запада правил больше не существует!» — отметил доктор экономических наук.

Белорусский политолог подчеркнул, что те же самые международные правозащитные организации, которые пристально следят за выверенными и абсолютно законными действиями правоохранителей в Москве или Минске во время попыток несанкционированных уличных акций, организованных оппозиционерами-провокаторами, не замечают самых вопиющих нарушений прав человека в Европе. Он предложил не обращать внимание на то, что происходит на Западе, и при этом не позволять пропагандистам нарушать суверенитет Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее ФАН рассказал, почему ни США, ни ЕС не будут расследовать странную смерть украинского депутата Полякова.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич прокомментировал реакцию европейских правозащитников на протесты в Италии
италия протесты европа
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