Прилучный показал пикантные кадры с Мельниковой

Москва, 12 октября. Знаменитый актер Павел Прилучный опубликовал несколько смелых снимков со звездой сериала «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. На одном из кадров артист держит коллегу за грудь.

Пикантные фото с актерами появились на странице Прилучного в Instagram. Артист поделился с подписчиками несколькими кадрами из триллера «Соври мне правду», в котором они с Мельниковой сыграли главные роли.

На одном из фото актер наклоняет звезду «Папиных дочек» к столу, стоя сзади нее, при этом его руки лежат на груди артистки. На следующем снимке Мельникова сидит на столе лицом к коллеге по съемкам, а звезда сериала «Мажор» держит ее за талию

«Для тех, кто любит погорячее!» — подписал кадры Прилучный.

В комментариях под публикацией актера отметились подписчики, которые уже успели посмотреть фильм «Соври мне правду» и остались не в восторге. Пользователи соцсети похвалили актерскую игру и картинку, но в совокупности лента им не понравилась.

«Роли хорошо получились. Но о чем фильм вообще не поняла, пустой сюжет»; «Смотрела, актер отличный, а вот фильм так себе»; «Паша, от фильма ожидалось большего, хотя игра потрясающая и женских линий, и мужских. Интересная задумка, но чего-то явно не доделали в сценарии. Но за красивые съемки спасибо», — написали поклонники.

Дарья Мельникова признавалась, что не испытывала неловкости во время интимных сцен на съемочной площадке фильма, пишут «Дни.ру». По словам актрисы, ей было очень спокойно в работе с Прилучным.