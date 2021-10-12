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Прилучный показал пикантные кадры с Мельниковой
Шоу-бизнес
Прилучный показал пикантные кадры с Мельниковой
Фото - пресс-служба Первого канала

Москва, 12 октября. Знаменитый актер Павел Прилучный опубликовал несколько смелых снимков со звездой сериала «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. На одном из кадров артист держит коллегу за грудь.

Пикантные фото с актерами появились на странице Прилучного в Instagram. Артист поделился с подписчиками несколькими кадрами из триллера «Соври мне правду», в котором они с Мельниковой сыграли главные роли.

На одном из фото актер наклоняет звезду «Папиных дочек» к столу, стоя сзади нее, при этом его руки лежат на груди артистки. На следующем снимке Мельникова сидит на столе лицом к коллеге по съемкам, а звезда сериала «Мажор» держит ее за талию

«Для тех, кто любит погорячее!» — подписал кадры Прилучный.

В комментариях под публикацией актера отметились подписчики, которые уже успели посмотреть фильм «Соври мне правду» и остались не в восторге. Пользователи соцсети похвалили актерскую игру и картинку, но в совокупности лента им не понравилась.

«Роли хорошо получились. Но о чем фильм вообще не поняла, пустой сюжет»;

«Смотрела, актер отличный, а вот фильм так себе»;

«Паша, от фильма ожидалось большего, хотя игра потрясающая и женских линий, и мужских. Интересная задумка, но чего-то явно не доделали в сценарии. Но за красивые съемки спасибо», — написали поклонники.

Дарья Мельникова признавалась, что не испытывала неловкости во время интимных сцен на съемочной площадке фильма, пишут «Дни.ру». По словам актрисы, ей было очень спокойно в работе с Прилучным.

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