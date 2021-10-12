Российские миротворцы получат АК-12 с повышенной точностью до конца 2021 года

Москва, 12 октября. Российские миротворцы получат новые АК-12. Первую партию из 1500 автоматов повышенной точности передали 15-й мотострелковой бригаде в Самарской области, о чем сообщают источники в Минобороны РФ.

До конца 2021 года новые автоматы передадут миротворцам из подразделений морской пехоты, ВДВ, а также инженерно-саперным и медицинским войскам, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

АК-12, в отличие от предшественников, способен вести огонь очередями с отсечкой по два выстрела. Кроме того, оружейники «Калашникова» придали автомату конструкцию, которая позволяет устанавливать дополнительные прицелы, целеуказатели, фонари, рукояти и другие приспособления, повышающие эргономичность оружия и точность стрельбы. При необходимости АК-12 можно оснастить подствольным гранатометом.

Российские войска также получат новую снайперскую винтовку от концерна «Калашников». RT сообщает, что винтовка Чукавина уже прошла государственные испытания и в обозримом будущем заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Ранее «прадед» АК-12 — легендарный АК-47, занял третье место в списке из пяти самых смертоносных вооружений по версии американского журнала The National Interest. Вместе с ним в список включили советский гранатомет РПГ-7.