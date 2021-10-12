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Зеленский начал заседание с руководителями институтов Евросоюза на саммите в Киеве
Политика
Зеленский начал заседание с руководителями институтов Евросоюза на саммите в Киеве
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 12 октября. Саммит Украины и Европейского союза начался в Киеве, в рамках переговоров стороны планируют подписание ряда соглашений, проинформировала пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно полученной информации, глава государства еще утром встретил руководителей институтов ЕС и побеседовал с ними перед началом саммита.

«Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина — ЕС, который проходит в Киеве», — сообщила пресс-служба украинского лидера.

Как стало известно ранее, в рамках мероприятия стороны намерены обсудить борьбу с дезинформацией. Плюс ко всему представители Евросоюза и Украины затронут темы устранения гибридных угроз, рассказал осведомленный источник.

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украина евросоюз зеленский саммит
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