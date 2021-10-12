Иран и Саудовская Аравия планируют возобновить работу консульств

Эр-Рияд, 12 октября. Саудовская Аравия и Иран достигли предварительного соглашения о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2012 году. Два государства договорились вновь открыть консульства, что, возможно, произойдет в ближайшие несколько недель. Об этом новостному агентству AFP сообщил один из саудовских дипломатов.

По словам собеседника издания, Тегеран и Эр-Рияд вплотную приблизились к официальной нормализации связей и прекращению опосредованной войны, которую они вели в Йемене, поддерживая противоборствующие стороны конфликта.

Iran Confirms Talks To Improve Relations With Rival Saudi Arabia | CBN News https://t.co/lP7nYdX04R via @CBNNews — CBN News (@CBNNews) October 12, 2021

Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров в начале этого года при посредничестве иракского правительства, которое активно пытается наладить отношения между ближневосточными странами. На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что делегаты королевства и Исламской Республики «ведут прямой и честный диалог, который принесет в регион стабильность». В прошлом месяце саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил о желании его страны наладить хорошие отношения с Ираном. Положительно оценил мирный диалог и глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, отметив значительный прогресс в двухсторонних переговорах.

Iran-Saudi talks have gone a 'good distance' - Iran's foreign minister https://t.co/0QYaOLilI0 — Dr. Anurag Jain (@anuragkjain) October 9, 2021

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном были разорваны в 2012 году, когда власти королевства казнили известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра и 46 его последователей по подозрению в антигосударственной деятельности и подстрекательстве к мятежу. В ответ иранские активисты атаковали саудовские консульства в Тегеране и Мешхеде, после чего оба государства отозвали своих послов.

Однако в последние годы постепенное снижение влияния США в регионе, а также затянувшийся конфликт в Йемене дают противникам все больше поводов к нормализации отношений. Прекращение войны в южной аравийской республике позволит Эр-Рияду обезопасить свои рубежи от атак повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», поддерживаемых Ираном и регулярно наносящих удары с применением ракет и БПЛА по саудовским объектам.

Saudi Arabia: 10 injured after Houthi drone attack at Jazan’s airport.#VoiceOfNations pic.twitter.com/TSjMvCbBcW — Voice of Nations (@VoiceOfNations7) October 9, 2021

В свою очередь, Исламская Республика может воспользоваться улучшением обстановки для поиска новых рынков, что позволит ей ослабить действие западных санкций. Также примирение с Эр-Риядом, являющимся союзником США, само по себе может стать аргументом для снятия некоторых ограничений. Ранее о необходимости стабилизировать обстановку в регионе прямо заявили ОАЭ, предложив привлечь к процессу урегулирования и враждебную многим местным правительствам Турцию. Власти Эмиратов подчеркнули, что соперничество между странами-соседями — это путь в никуда, в то время как сотрудничество сможет способствовать развитию всего Ближнего Востока.