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Адвокат Гуревич рассказала о достижениях Маркина в вопросе защиты прав детей

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:07
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Общество
Адвокат Гуревич рассказала о достижениях Маркина в вопросе защиты прав детей
wikipedia.org  /  Vitaliy Ragulin / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 октября. Бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. С ним неоднократно взаимодействовала адвокат Сталина Гуревич. В беседе с ФАН она отметила, что Маркин отличался высоким уровнем профессионализма.

Гуревич заострила внимание, что при Маркине СК оперативно реагировал на сообщения о нарушениях прав детей. В коммуникации с представителем правоохранительного органа начисто отсутствовала бюрократия.

«Мне приходилось с ним работать. Я считаю, что он был профессионалом высочайшего уровня, особенно в вопросе защиты прав детей. Я много лет занимаюсь в том числе и детской темой — и тот период, когда он был главой пресс-службы СКР, никогда не возникало никаких проблем с реакцией СК на те или иные нарушения прав детей. Достаточно было просто ему написать, даже не позвонить, а просто в Twitter написать ему, чтобы была моментальная реакция. Он собрал команду высочайших профессионалов, как и он сам. И хорошо, что там еще остались те, кого он воспитывал», — подчеркнула адвокат.

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маркин адвокат гуревич
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