Москва, 12 октября. Бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. С ним неоднократно взаимодействовала адвокат Сталина Гуревич. В беседе с ФАН она отметила, что Маркин отличался высоким уровнем профессионализма.

Гуревич заострила внимание, что при Маркине СК оперативно реагировал на сообщения о нарушениях прав детей. В коммуникации с представителем правоохранительного органа начисто отсутствовала бюрократия.