Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал Азию политическим центром планеты

Нур-Султан, 12 октября. Азия является политическим центром планеты с наиболее высокими темпами экономического развития. Такое мнение выразил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Заседание глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит 12 октября в Нур-Султане. Приветственную речь Назарбаева зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

«Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты», — сказано в приветственной речи.

Назарбаев добавил, что сейчас Азия занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста. Кроме того, территории обладают неиспользованным природным потенциалом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал об итогах форума межрегионального сотрудничества. По его словам, Москва и Нур-Султан подписали 13 документов.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что глава МИД России Сергей Лавров выступил в ходе СВМДА. Министр заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии.