Бойцы ВС России и Алжира освободили город от боевиков на учениях в Северной Осетии

Владикавказ, 12 октября. Российские и алжирские военные освободили населенный пункт от условных террористов в ходе совместных учений в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Финальный этап российско-алжирских маневров состоялся на полигоне Тарское. Военнослужащие двух стран отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований в городских условиях.

Алжирские и российские бойцы блокировали доступ в захваченный условными террористами населенный пункт, после чего приступили к их ликвидации. Кроме того, в ходе маневров военные отработали действия по организации засад и наблюдательных постов, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В учениях были задействованы порядка 200 российских и алжирских военнослужащих, а также около 40 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты и армейская авиация Южного военного округа.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года состоялись масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Маневры проходили на 15 военных полигонах на территории двух стран. В учениях приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц вооружения и техники. При этом российско-белорусские маневры вызвали недовольство на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть подробности учений «Запад-2021», отметив, что они вызывают обеспокоенность в Польше и странах Прибалтики, передает INFOX.