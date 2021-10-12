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Решетников анонсировал правительственные меры по коррекции инфляции

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:06
Экономика
Решетников анонсировал правительственные меры по коррекции инфляции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 октября. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал о будущей реализации мер по стабилизации макроэкономики РФ. Его слова передает ТАСС в своем материале.

Представители правительства страны скоро презентуют меры по противодействию инфляции. Наибольшее внимание уделят предотвращению роста цен на плодоовощную продукцию и мясо. По его оценке, остановить повышение темпов инфляции удастся не раньше 2022 года.

«Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения», — заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что новые меры не будет связаны с пошлинами на экспорт продовольствия.

Аналитики Минэкономразвития России ранее обновили оценку годовой инфляции в стране. Новое значение достигло 7%.

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