Опубликовано видео, на котором Карпин спел трек «Валера» вместе со сборной

Марибор, 12 октября. Футболисты сборной России и главный тренер национальной команды Валерий Карпин порадовались победе над Словенией оригинальным способом. Они исполнили в раздевалке трек певицы Афродиты «Валера».

Видео с поющими игроками и их наставником распространилось в Telegram и соцсетях. Например, ролик опубликовал телеканал RT. На кадрах футболисты сборной и Карпин подпевают аудиозаписи, громко выкрикивая «Валера» в припеве. Во время исполнения песни игроки переодевались, а тренер ходил по раздевалке в пальто и иногда пританцовывал.

«Не выкладывай никуда!» — говорит наставник национальной команды на видео оператору, оставшемуся за кадром.

Примечательно, что ролик появился и в официальном Instagram-аккаунте российской сборной. Под видео отмечается, что публикация согласована с Карпиным.

Напомним, сборная России одержала победу над Словенией со счетом 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022. После встречи Карпин отмечал, что доволен игрой национальной команды.