Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 октября 12:28
12:26
Весь мир
«Индейский вопрос» в Аргентине: сенатор Веретильнек рассказал о причинах поджогов в Рио-Негро
12:26
Происшествия
На Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов
12:26
Общество
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 20 точках
12:26
Общество
Disney снимет фильм о Уолте Диснее и строительстве своего первого парка развлечений
12:20
Политика
Киевский политолог о статье Медведева: «Пусть Зеленский не надеется на встречу с Путиным»
12:19
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
12:18
Общество
Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм «Купе номер 6» выдвинули на «Оскар»
12:17
Общество
Звезда «Бегущего в лабиринте» Уилл Поултер получил роль в продолжении «Стражей Галактики»
12:16
Происшествия
Изрезанный труп подростка нашли в поселке под Калининградом
12:16
Общество
Политик Вострецов: Нужно пожизненно лишать водительских прав мажоров-нарушителей
Все новости

Опубликовано видео, на котором Карпин спел трек «Валера» вместе со сборной

  /   Обновлено: 12 октября 2021 10:56
Спорт
Опубликовано видео, на котором Карпин спел трек «Валера» вместе со сборной
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Марибор, 12 октября. Футболисты сборной России и главный тренер национальной команды Валерий Карпин порадовались победе над Словенией оригинальным способом. Они исполнили в раздевалке трек певицы Афродиты «Валера».

Видео с поющими игроками и их наставником распространилось в Telegram и соцсетях. Например, ролик опубликовал телеканал RT. На кадрах футболисты сборной и Карпин подпевают аудиозаписи, громко выкрикивая «Валера» в припеве. Во время исполнения песни игроки переодевались, а тренер ходил по раздевалке в пальто и иногда пританцовывал.

«Не выкладывай никуда!» — говорит наставник национальной команды на видео оператору, оставшемуся за кадром.

Примечательно, что ролик появился и в официальном Instagram-аккаунте российской сборной. Под видео отмечается, что публикация согласована с Карпиным.

Напомним, сборная России одержала победу над Словенией со счетом 2:1 в отборочном матче ЧМ-2022. После встречи Карпин отмечал, что доволен игрой национальной команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Опубликовано видео, на котором Карпин спел трек «Валера» вместе со сборной
футбол сборная россии карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru