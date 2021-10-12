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Российские власти увеличат субсидии на покупку жилья
Экономика
Российские власти увеличат субсидии на покупку жилья
pixabay.com  /  keresi72

Москва, 12 октября. Субсидии на покупку жилья увеличатся в России в связи со вступлением в силу приказа Минстроя РФ о новом порядке определения официальной стоимости квадратного метра жилья. Документ вступает в силу 12 октября, пишет «Российская газета».

Согласно новым правилам, официальная стоимость жилья будет соответствовать рыночной. Этот показатель необходим для уточнения размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение и строительство жилья.

«Новая методика позволяет повысить достоверность при определении средней стоимости жилья. Но проблемы закупки жилья по различным социальным программам могут остаться, так как цены в среднем по региону могут отличаться от уровня цен в конкретном городе», — отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, его слова передает «ФедералПресс».

Прежде стоимость жилья определялась на основе данных Росстата. Однако эксперты утверждали, что эти значения расходились с реальной ценой объектов.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин ранее сообщил, что цены на недвижимость в России должны стабилизироваться во второй половине 2022 года. Как он объяснил, это произойдет благодаря увеличению объема предложения на рынке.

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