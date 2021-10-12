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Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
Спорт
Спортивный комментатор Губерниев призвал футболиста Дзюбу подумать о стране
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 октября. Артем Дзюба может пригодиться в решающем матче против команды Хорватии. Таким мнением поделился в Telegram спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

11 октября сборная России в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года встречалась в Мариборе с командой Словении. Наши спортсмены одержали тяжелейшую выездную победу со счетом 2:1 и вышли на первое место в группе H благодаря тому, что хорваты, занимавшие первую строчку в группе, не смогли переиграть словаков.

Игру российских футболистов оценил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. К тому же он призвал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, отказавшегося выступать за национальную команду, сыграть за сборную в важнейшем матче против хорватов.

«Дзюба, набравший форму, очень может пригодиться в матче с хорватами. Он и Карпин характеры показали, можно и о стране подумать вместе!» — отметил комментатор.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин остался доволен последней игрой наших спортсменов. Наставник команды отметил, что футболисты играли лучше, чем в предыдущем матче со Словакией. Кроме того, журналисты из Словении признали силу российских футболистов. Авторы издания Slovenske novice отметили, что их команда осталась без надежды на поездку в Катар, где пройдет ЧМ-2022.

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