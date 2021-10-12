Эфир: Вебинар для домов культуры о проекте «Киноуроки в школах России»

Во вторник, 12 октября, с 12:00 на площадке Медиагруппы «Патриот» проходит вебинар для нескольких тысяч домов культуры России. Мы презентуем киномарафон, созданный для родителей школьников.

Киномарафон проводится в рамках межведомственного проекта Минкультуры РФ и Министерства просвещения РФ «Культура для школьников». В 2021-2022 учебном году в учреждениях культуры родителям покажут фильмы, созданные для демонстрации в учебных заведениях, принятых в проект «Киноуроки в школах России».

Киноуроки включают в себя производство мотивирующих социальных фильмов для школьников и последующее обучение детей гуманистическим практикам социального взаимодействия.

В онлайн-режиме гости студии отвечают на вопросы об особенностях проведения киномарафона для родителей.

Ведущие вебинара: