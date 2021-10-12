«Этот день в истории». Что произошло 12 октября, праздники, факты, люди

Сегодня по всему миру отмечается День борьбы с артритом. Это серьезное заболевание способно привести к инвалидности и утрате трудоспособности. Артрит возникает при повторяющихся повреждениях суставов и частом физическом перенапряжении. Нарушение функций опорно-двигательного аппарата может лишить человека таких простых радостей жизни, как ходьба или даже приготовление пищи. Около 300 тысяч россиян страдают ревматоидным артритом. К сожалению, на самом деле «заболевание пожилых людей» не имеет возраста и может развиться даже у маленьких детей.

12 октября отмечают свой праздник работники HR-отделов российских предприятий. В этот день в 1918 году по решению Народного комиссариата юстиции были учреждены первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Правильный подбор сотрудников является залогом продуктивной работы любой компании и предприятия. Недаром стало крылатым выражением высказывание Иосифа Виссарионовича Сталина — «Кадры решают все!».

Неофициальный День чистого стакана напоминает нам о пользе мытья посуды. И дело не только в профилактике инфекций. Некоторые ученые причисляют это занятие к полезным физическим упражнениям, наравне с уборкой помогающим оставаться в форме даже без походов в фитнес-зал.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».