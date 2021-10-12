Тайвань готовится к обороне: власти решили увеличить срок службы по призыву

Сориентированные в сторону США политические элиты Тайваня отвергают предлагаемую Китаем схему «одна страна — две системы» и продолжают нести милитаристскую риторику, нацеленную на создание общественного мнения, поддерживающего линию на разделение одного народа вплоть до вооруженной борьбы с попытками Пекина восстановить историческую справедливость и вернуть остров под свое управление.

Политике сопротивления способствует стремление США сохранить свои широкие экономические связи с тайваньскими предприятиями, выпускающими полупроводниковые микросхемы, которые, в свою очередь, обеспечивают функционирование значительной части американской высокотехнологичной промышленности. Все это заставляет Соединенные Штаты постоянно демонстрировать китайскому и тайваньскому руководству решимость защищать остров от возможного вторжения Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК), а также обеспечивать Тайвань новыми видами вооружения и военной техники, которые могли бы укрепить обороноспособность острова.

Конечно, нет никаких сомнений, что при необходимости НОАК быстро сломает сопротивление Тайваня, ибо обладает значительно большим боевым потенциалом, но Тайбэй не думает сдаваться без боя и, полагаясь на поддержку США, выстраивает свою политику национальной обороны.

Так, после 2013 года в сухопутных войсках армии Китайской Республики была проведена серьезная реформа, в ходе которой были пересмотрены принципы поддержания боеспособности действующих и резервных компонентов войск, изменены сроки прохождения воинской службы, принята программа перевооружения.

По официальным данным военного ведомства Тайваня, в 2021 году личный состав регулярных воинских частей насчитывал 215 тысяч человек, из которых 169 тысяч проходят службу по контракту, остальные призываются в рамках добровольного желания пройти службу.

В настоящее время призыву в вооруженные силы подлежат юноши, достигшие 19-летнего возраста и годные по состоянию здоровья. Срок службы составляет четыре месяца — за это время призывники осваивают какую-то воинскую специальность. В дальнейшем, до 30-летнего возраста они состоят в активном резерве и в течение этого срока несколько раз призываются на переподготовку, в ходе которой «освежают» свои военные знания.

Казалось бы, что подобная система комплектования, принятая в большинстве стран мира, должна удовлетворять потребности обороны, однако, некоторые тайваньские политики и военные эксперты так не считают, и в условиях нарастающих угроз китайского военного вторжения, предлагают изменить национальную мобилизационную систему в пользу возвращения воинской повинности и увеличения сроков службы.

Так, генерал-лейтенант в отставке Чан Янь Тин, приводя в пример события в Афганистане, отметил, что, несмотря на то что афганскую армию оснащали самыми передовыми видами оружия и обучали американские специалисты, после их внезапного ухода местная армия тут же потерпела крах, так как у нее не было главного оружия — высокого морального духа и воли к борьбе.

«Повышение психологической готовности важнее всего остального», — заявил он.

Повышение воли к борьбе генерал видит в продлении сроков обязательной военной службы как минимум до года, а лучше до двух лет, в течение которых военнослужащие смогут освоить специальности в полном объеме, и в случае объявления мобилизации их не придется наспех обучать, как это предусмотрено сейчас.

За увеличение срока службы и обязательный призыв высказался и депутат от Китайской националистической партии (Гоминьдан) Ву Сз Хуай, который заявил, что четыре месяца недостаточно для освоения воинской специальности, а перерывы между переподготовкой слишком велики и люди забывают почти все, чему их научили. Кроме того, современная война требует специальных знаний, которые невозможно дать за такое короткое время.

«Военным нужны кадры и оружие, если они хотят оправдать ожидание правительства «сражаться до последней капли крови», — сказал политик.

Депутат от Демократической прогрессивной партии Чао Тянь Лин, член комитета по иностранным делам и национальной обороне признал, что продлить обязательную службу или вернуть систему призыва в демократическом обществе сложно, но нужно. Он привел пример Сингапура и Израиля, где резервисты точно знают, к какому подразделению они приписаны и в какие сроки туда нужно прибыть при объявлении мобилизации.

В целом мнение экспертов и законодателей сходится на том, что в Тайване в скором будущем придется изменить сложившуюся систему комплектования вооруженных сил. Это вызвано как внешними, так и внутренними причинами и, безусловно, должно привести к укреплению обороноспособности острова на случай китайского вторжения.

С другой стороны Тайваньского пролива морская пехота ВМС НОАК отработала действия по высадке морского десанта на необорудованное побережье, а авиация снова приступила к полетам в опознавательную зону ПВО Тайваня, не давая времени на расслабление и отдых.

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