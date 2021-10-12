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Госдеп отчитался в Twitter о новой военной помощи Украине во время визита Нуланд
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Политика
Госдеп отчитался в Twitter о новой военной помощи Украине во время визита Нуланд
Global Look Press  /  Rod Lamkey

Госдепартамент заявил, что не собирается никому ни в чем уступать, хотя отправил помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд на переговоры в Москву. Об этом ФАН рассказал политолог Николай Стариков, комментируя публикацию официального аккаунта Госдепа в Twitter о поставках оружия США на Украину.

Ранее в мессенджере появилось сообщение, что в качестве дополнительной помощи в области безопасности на сумму до 60 млн долларов, направленной президентом Джо Байденом на Украину в августе, Вашингтон отправил Киеву военный груз. Отмечается, что Штаты предоставили для поддержки ВСУ с 2014 года «на противодействие усиленному военному присутствию России в Крыму и вдоль границ Украины» технику и боеприпасы более чем на 2,5 млрд долларов. По сообщению Госдепа, эти поставки являются «помощью стране в противодействии российской агрессии».

Политический деятель Николай Стариков назвал провокационное заявление обозначением позиции со стороны США.

«Полагаю, это своего рода «заявка» США перед началом переговоров. С одной стороны, Дмитрий Анатольевич Медведев, который является зампредом Совета безопасности РФ, опубликовал абсолютно понятные вещи. Он сказал, что вести переговоры с властями Украины сегодня абсолютно бессмысленно. Американцы сделали свою публикацию. Удивляться этому не стоит. Вашингтон привык общаться с миром с позиции силы. Американцы продолжат поставки оружия Украине», — пояснил собеседник ФАН.

Стариков напомнил, что львиная доля привезенного оружия и боеприпасов из США на Украину — не помощь, а продажа в кредит устаревшего военного имущества. Он добавил, что этот объем несопоставим с деятельностью Соединенных Штатов в Афганистане: улетев из Кабула, американцы бросили в покинутой стране оружие и технику на 83 млрд долларов.

«США продемонстрировали то, что мы наблюдаем на протяжении семи лет после государственного переворота на Украине. Они не меняют своих позиций. Они поддержали этот переворот, без одобрения США новые правители не отважились бы на злодеяние — расстрелять во время Майдана десятки граждан. Вашингтон оказал политической группировке, занявшей место правительства, помощь деньгами, стали поставлять оружие. Киевские власти без поддержки США просто не продержались бы так долго», — подчеркнул эксперт по международным вопросам.

Политолог заметил, что дипломатия предполагает обсуждение вопросов, даже если стороны не намерены идти на уступки. Он уточнил, что иногда во время жесткого противостояния все-таки удается найти взаимоприемлемое решение, которое потом, возможно, снова будет нарушено.

Ранее ФАН рассказал, почему Великобритания вмешивается в дела России.

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