Маски дополненной реальности появились в мессенджере Viber в России

Москва, 11 октября. Российские пользователи Viber получили возможность оценить новую функцию мессенджера. Теперь в приложении доступны маски дополненной реальности (AR), а также фильтры для фото и видео.

AR-маски реагируют на мимику, поэтому при подмигивании или улыбке все движения повторяются на экране. Уже сейчас россиянам доступны десятки эффектов в приложении Viber на Android и iOS.

«Появление масок дополненной реальности стало логичным шагом для нас», — отметила директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

В мессенджере появились маски животных, бьюти и многие другие фильтры. Специально для России выпустили эффекты с элементами национальных костюмов. Например, одна из таких AR-масок позволяет примерить кокошник. До конца года Viber дополнят сотнями новых фильтров и масок, передает телеканал «360».

Ранее у пользователей Viber возникли проблемы, ставшие следствием сбоя в работе сервисов компании Facebook. Неполадки в приложениях и соцсетях стоили экономике России 70 миллионов рублей в час.