Татьяна Васильева пригласила овдовевшего Прохора Шаляпина пожить в квартире с клопами и тараканами

Москва, 11 октября. Актриса Татьяна Васильева, пожаловавшаяся на клопов и тараканов в квартире, предложила овдовевшему певцу Прохору Шаляпину пожить у нее. Разговор знаменитостей состоялся в эфире программы «Звезды сошлись».

Васильева сообщила, что стала замечать насекомых в своей квартире, расположенной в центре Москвы. Вскоре клопы и тараканы стали кусать артистку. Знаменитость обратилась за помощью к специалистам, потратив около 40 тысяч рублей, но вывести паразитов так и не получилось.

Шаляпин, услышав о проблеме звезды, посоветовал Васильевой «чуть-чуть выпивать». По его словам, насекомые «не кусают пьяных людей». Васильева согласилась воспользоваться необычным методом, но с условием, что выпившим человеком будет Шаляпин.

«Тебе придется у меня пьяным переночевать», — сказала звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная», обратившись к Шаляпину.

Популярный певец продолжил тему насекомых в квартире. По его словам, необязательно, чтобы тараканы или клопы пришли из подвала. Шаляпин указал, что артисты, которые бывают на гастролях, могут случайно привезти насекомых в сумке. Как отметил исполнитель никто не застрахован от нежеланных гостей в своем гнездышке, пишет Teleprogramma.pro.

В конце сентября Прохор Шаляпин потерял супругу Татьяну Клаудию Девис. Женщина заразилась коронавирусом, по словам родных, на свадьбе. Вскоре она попала в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь, но спасти ее не удалось.