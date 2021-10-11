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Bloomberg: Россия стала самым востребованным рынком для инвестиций
Экономика
Bloomberg: Россия стала самым востребованным рынком для инвестиций
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Нью-Йорк, 11 октября. Рекордные котировки сырьевых товаров сделали Российскую Федерацию популярным местом для вложений, констатируют аналитики американского агентства Bloomberg.

Привлекательность российских ценных бумаг значительно выросла на фоне глобального энергетического кризиса. Это связано с тем, что экспортные компании из России наращивают свои доходы, так как мировая нужда в топливных ресурсах растет. Повышение доходности способствует росту финансовых показателей организаций и улучшению их позиций на бирже.

«Цены на энергоносители будут держаться на высоких уровнях, и компании в странах-экспортерах сырья получат выгоду от глобального дефицита таких активов», — поделился своим мнением главный инвестдиректор британского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.

Недооцененность является одной из наиболее характерных черт акций отечественных резидентов, указывают эксперты Bloomberg. Они отмечают, что ранее инвесторы не смотрели на акции, облигации и валюты РФ, что фактически выражается сейчас в их стоимости на 30% ниже рынка.

Статус нефтегазовой сверхдержавы помогает России укреплять позиции на фондовых площадках, убеждены специалисты. Вдобавок, власти страны создали значительную финансовую подушку в виде 600 млрд долларов и не испытывают проблем с долгами. В агентстве называют долговое бремя РФ «завидно низким».

Сейчас лучшее время для того, чтобы вкладывать денежные средства в российскую национальную валюту, полагает директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов.

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нефть россия инвестиции фондовый рынок
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