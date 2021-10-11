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Найденный на Мальорке древний меч могли изготовить раньше 793 года до нашей эры

  /   Обновлено: 11 октября 2021 12:10
Наука
Найденный на Мальорке древний меч могли изготовить раньше 793 года до нашей эры
pixabay.com

Мадрид, 11 октября. Балеарский бронзовый меч длиной 92,7 сантиметра обнаружили во время раскопок в Талайоте на испанском острове Мальорка в Средиземном море.

Предположительно, артефакт изготовлен раньше 793 года до нашей эры. Рукоятка и клинок сделаны из разных сплавов металлов. Археологи убеждены, что этот меч никогда не использовался в бою. Обнаруженный артефакт — всего лишь часть церемониальной амуниции или статусный предмет. Изначально возраст находки оценивался примерно в 3200 лет. Меч могли изготовить в качестве подношения.

Пау Суреда из Высшего совета по научным исследованиям вместе с испанскими учеными изучил находку и пришел к выводу, что существует около 19 аналогичных предметов. Однако большинство из них фрагментарны или найдены вне археологического контекста, говорится в материале, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Коллеги испанских археологов из Турции ранее обнаружили древнюю плиточную мастерскую. Находка сделана в римском театре, построенном во II веке в городе Изник. Эта плиточная мастерская относится к раннему периоду Османской империи.

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меч мальорка артефакты
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