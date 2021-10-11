МИД России назвал варварской акцией теракт в мечети в Кундузе

Москва, 11 октября. Теракт в шиитской мечети в провинции Кундуз в Афганистане — это варварская акция, направленная исключительно на разжигание внутренней вражды в стране, заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Афганистан вступил в новый этап своего развития, чем и воспользовались боевики движения «Исламское государство1 в Хорасане» (часть запрещенной в России террористической организации «Исламское государство). Трагедия в Кундузе — попытка дестабилизировать обстановку в стране и повергнуть ее в межэтническую и религиозную вражду, подчеркнули в ведомстве.

«Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране», — гласит текст заявления дипломатического ведомства.

Взрыв в мечети города Кундуз прогремел 8 октября. По последним данным, общее число жертв трагедии достигло 150 человек. По информации НСН, движение «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) заявило о начале операции против боевиков ИГ1 на севере Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.