Путин 12 октября обсудит с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Ереван, 11 октября. Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян 12 октября обсудят реализацию трехсторонних заявлений лидеров Армении, РФ и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Переговоры политиков будут проходить в Москве. Информацию об этом уже подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, восстановлением экономических связей и развития», — сказано в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Плюс ко всему президент России и премьер Армении обсудят повестку союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединениях.