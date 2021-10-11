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Путин 12 октября обсудит с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

  /   Обновлено: 11 октября 2021 12:07
Политика
Путин 12 октября обсудит с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Ереван, 11 октября. Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян 12 октября обсудят реализацию трехсторонних заявлений лидеров Армении, РФ и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Переговоры политиков будут проходить в Москве. Информацию об этом уже подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, восстановлением экономических связей и развития», — сказано в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Плюс ко всему президент России и премьер Армении обсудят повестку союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединениях.

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Все новости / Политика / Путин 12 октября обсудит с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
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