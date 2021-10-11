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МО Японии: истребитель Mitsubishi F-2 во время перехвата потерял обтекатель кабины пилота

  /   Обновлено: 11 октября 2021 12:03
Армия
МО Японии: истребитель Mitsubishi F-2 во время перехвата потерял обтекатель кабины пилота
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Токио, 11 октября. Многоцелевой истребитель ВВС Японии Mitsubishi F-2 потерял 90-килограммовый обтекатель кабины пилота во время перехвата иностранного самолета. Об этом сообщили в японском оборонном ведомстве.

Согласно информации, истребитель был поднят по тревоге для срочного перехвата иностранного самолета, приблизившегося к воздушным границам Японии. Потеря фонаря (прозрачный обтекатель кабины пилота) не стала причиной инцидентов на земле, говорится в сообщении.

Известно, что на текущий момент минобороны страны ведет активные поиски детали Mitsubishi F-2 длиной 150 и шириной 90 см. Военные предполагают, что обтекатель кабины стоит искать в районе города Асакура в префектуре Фукуока на юго-западном острове Кюсо.

Сообщается, что после инцидента пилот самолета был вынужден запросить разрешение на экстренную посадку на базе ВВС в этом районе. В оборонном ведомстве Японии решили, что все самолеты Mitsubishi F-2 должны пройти обязательную проверку.

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истребитель минобороны японии mitsubishi f-2
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