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Десять россиян попали под санкции ЕС по химоружию
Политика
Десять россиян попали под санкции ЕС по химоружию
pixabay.com  /  PD

Брюссель, 11 октября. Европейский союз продлил на один год действие механизма, который предусматривает введение санкций против тех, кто, по мнению объединения, причастен к распространению химического оружия, сказано в заявлении Совета ЕС.

Согласно тексту документа, ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года.

«Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в санкционный список Европейского союза всего входят пятнадцать человек, в том числе десять россиян.

Как стало известно ранее, Европарламент принял резолюцию с требованием ввести новые санкции против Белоруссии. В МИД Польши прокомментировали ограничения в отношении Минска, пишет НСН.

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