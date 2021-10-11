Десять россиян попали под санкции ЕС по химоружию

Брюссель, 11 октября. Европейский союз продлил на один год действие механизма, который предусматривает введение санкций против тех, кто, по мнению объединения, причастен к распространению химического оружия, сказано в заявлении Совета ЕС.

Согласно тексту документа, ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года.

«Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в санкционный список Европейского союза всего входят пятнадцать человек, в том числе десять россиян.

Как стало известно ранее, Европарламент принял резолюцию с требованием ввести новые санкции против Белоруссии. В МИД Польши прокомментировали ограничения в отношении Минска, пишет НСН.